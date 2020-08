Polská policie po LGBT protestu zadržela 48 lidí

Demonstranti v pátek v centru Varšavy protestovali proti rozhodnutí soudu o uvěznění aktivisty. Během protestu obklopili policejní vůz, ve kterém se aktivista nacházel, a snažili se zabránit jeho odjezdu. "Čtyřicet osm lidí bylo zadrženo," uvedla dnes varšavská police.

My non-Polish mutuals, here's what's happening in Warsaw right now // Thread#Margot #LGBT #Warszawa #Policja pic.twitter.com/aDynO6e3PA