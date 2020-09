Polská policie zabavila dokumenty o okupaci Lodže, byly k prodeji přes internet

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policie ve Varšavě zabavila téměř 300 historických dokumentů týkajících se nacistické okupace středopolského města Lodže. Jistý muž se je snažil prodat přes internet za 60.000 zlotých (360.240 korun). To je v Polsku trestný čin, za který hrozí od šesti měsíců do osmi let vězení.