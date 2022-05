Polská strana představila nabídku, jak by bylo možné dopravit ropu do českých rafinerií

Premiér Petr Fiala ve středu po jednání vlády řekl, že Česko je připraveno podpořit zákaz dovozu ruské ropy do EU, pokud bude mít odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů, které mohou do ČR ropu dopravit. Česká vláda se podle ministerského předsedy snaží dosáhnout odkladu na dva, případně tři roky. Pak bude připravena podpořit šestý evropský sankční balíček.

"Polská strana představila konkrétní nabídku, jak bychom mohli 'dostat' ropu do dvou českých rafinerií, které jsou shodou okolností drženy polskou PKN Orlen, dříve," řekl Lipavský. "Nicméně to je nabídka, která byla pouze vznesena. Teď se musíme zabývat tím, nakolik je realizovatelná, co to všechno znamená," dodal. Rafinerie jsou v Kralupech nad Vltavou a Litvínově.

Evropská komise (EK) navrhuje mimo jiné do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do EU. Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit členské země.

"Samozřejmě aktivně hledáme a pracujeme na co nejrychlejších řešeních. Na druhou stranu si nemůžeme zavřít dveře k tomu, abychom nějakým zásadním způsobem narušili dodávky v rámci České republiky," poznamenal šéf české diplomacie. "V tuhle chvíli musíme jít po tom, co máme jistého, a to je pozice, kterou prezentoval pan premiér. Pokud se objeví nějaké rychlejší řešení, tak po něm půjdeme," doplnil Lipavský.

Zajistit dodatečné a dostatečné dodávky ropy od alternativních dodavatelů mimo ropovod Družba by podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely trvalo přibližně 30 až 40 dní. Takové období by pokryly zásoby Správy státních hmotných rezerv (SSHR), které vydrží zhruba 94 dní.

Síkela ale považuje za nutné zajistit rozšíření kapacity ropovodů. Nejvhodnější je podle jeho středečního vyjádření ropovod TAL (Transalpinský ropovod) vedoucí z italského Terstu, což je také součástí dříve avizovaného energetického balíčku. "Má nyní kapacitu přibližně 38 milionů tun ročně, technicky je připraven na navýšení přibližně o 2,5 milionu tuny," řekl ministr. Čeká se na povolení bavorských úřadů, Síkela v březnu požádal německého spolkového ministra hospodářství Roberta Habecka o zrychlení řízení.