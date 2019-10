Polská televize zveřejnila kompro na opozičního politika: K volbám jdou lidé, které to h*vno zajímá, říká nahrávce

Koncem roku 2017 se Neumann sešel s místními politiky Občanské platformy (PO) ve městě Tczew nedaleko Gdaňsku, aby s nimi probral složení kandidátek ve volbách do místních samospráv, jež se konaly loni na podzim. Přesvědčuje je, že případné problémy kandidátů PO se zákonem nejsou pro voliče překážkou, prý jim mohou dokonce pomoci.

"To nemá žádný význam, náš elektorát, ten který je proti PiS, dojde k závěru, že to je útok ze stran PiS s cílem ho (kandidáta) zlikvidovat," vysvětluje Neumann na nahrávce televize, kterou v posledních letech ovládli politici vládnoucího PiS. "K volbám jdou lidé, které to h*vno zajímá. Nevědí, kdo je kdo," řekl také.

Ujišťuje, že Občanská platforma "podrží" každého za podmínky, že zůstane členem strany. "Pamatuj si: jedna zásada je pro mě svatá: Když budeš v Platformě, budu tě bránit jak nezávislost země, ale jak z ní odejdeš, máš problém," varoval šéf parlamentního klubu největší opoziční strany místního politika.

O protivládních aktivistech z Výboru na obranu demokracie (KOD) Neumann řekl, že "nejsou ničím", protože nemají stranickou strukturu. Budou se podle něho hodit k tomu, aby "vzali telefony a filmovali. K tomu se leda hodí, k ničemu jinému fakt ne," tvrdil Neumann.

Dnes Neumann řekl, že v souvislosti s nahrávkou, kterou tajně pořídil jeden z nyní už bývalých členů Občanské platformy, nevylučuje trestní oznámení. Aktivistům z KOD vzkázal, že pokud je jeho slova urazila, tak se jim omlouvá. Doufá, že jeho dva roky staré výbory nebudou mít vliv na důvěru občanských iniciativ vůči Občanské platformě. Jediné, čeho lituje, je spousta vulgarismů, které na nahrávce padnou. "Snažím se s tím bojovat, ale je vidět, že bezvýsledně," uznal.

Poláci budou o novém složení parlamentu rozhodovat v neděli 13. října. Favoritem voleb je vládní PiS, které by podle dnes zveřejněného průzkumu podpořilo více než 43 procent dotázaných. Občanskou koalici, jejíž hlavní silou je Občanská platforma, by získala asi 28,5 procenta hlasů. Do Sejmu, dolní komory parlamentu, by se dostalo také uskupení Levice a Polská koalice vytvořená kolem lidovců.