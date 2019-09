Polsko budou strážit stíhačky F-35, jejich prodej schválil Kongres USA

"Je to jeden z posledních kroků před podepsáním kontraktu, ale není to konec naší práce," napsal na sociální síti Blaszczak. "Povedeme tvrdá jednání, abychom dosáhli nejlepší možné ceny," dodal.

Prodej víceúčelových stíhacích letounů páté generace F-35 Lightning II Polsku za 6,5 miliardy dolarů schválilo už předminulý týden americké ministerstvo zahraničí. Agentura PAP v této souvislosti poznamenala, že podobná cena byla součástí souhlasu americké vlády s prodejem strojů F-15 Belgii, která má ale nakonec zaplatit 4,5 miliardy dolarů.

Podle koncernu Lockheed Martin by Polsko mohlo dostat první čtyři stíhačky určené k výcviku polských pilotů v USA v roce 2024. O dva roky později by pro první letku mohlo být předáno 12 až 16 těchto bojových letounů. Zbylá část má být dodána do roku 2030.

Podle Blaszczaka bude nákup 32 bojových stíhaček F-35 největším armádním kontraktem v polských dějinách. "F-35 zvýší schopnosti polských vzdušných sil o několik úrovní," prohlásil ministr podle agentury PAP.

Varšavu k jednáním o nákupu F-35 přinutila mimo jiné i série havárií dosluhujících stíhaček sovětské výroby, kterých v polském letectvu stále slouží desítky kusů, včetně stíhaček MiG-29 pořízených také z Česka. Páteř polského letectva už ale představují americké stíhačky F-16.