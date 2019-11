Polsko čeká masivní nezaměstnanost. O místo přijdou dva miliony lidí

Zpráva o Průmyslu 4.0 zpracovaná Polským ekonomickým institutem uvádí, že důvodem je nižší objem kapitálu, kterým disponují malé a středně velké firmy, jež tvoří páteř polské ekonomiky. Podle zprávy bylo v Polsku loni v provozu 13.632 průmyslových robotických zařízení. Z nich 39 procent vyžíval automobilový průmysl.

Stupeň robotizace v zemi se ale soustavně zvyšuje - aktuálně roboty k práci využívá šest procent polských podniků, zjistil průzkum. Jen v roce 2018 stoupl počet robotických zařízení v Polsku o 17,5 procenta.

Emilewiczová zdůraznila, že Polsko a celá Evropská unie budou čelit velkým výzvám v oblasti ekologie a demografie a potřebě zlepšovat kvalitu života. Řešit je má pomoci právě vývoj technologií, digitalizace a zvyšování míry robotizace označované jako Průmysl 4.0.

Pro Českou republiku se odhady úbytku pracovních míst v souvislosti s automatizací různí. Podle studie zpracované Úřadem vlády bude v roce 2029 v ekonomice 3,9 milionu pracovních míst. Ubýt by mělo 700.000 pracovních míst, díky modernizaci ale 300.000 nových vznikne. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) letos upozornila, že Česko patří k zemím, které jsou zapojením robotů do průmyslu nejvíce ohroženy. Podle OECD by se tak v ČR mohlo zrušit až 15,5 procenta pracovních míst.