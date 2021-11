Polsko dál čelí náporu migrantů, napětí na hranici neslábne

Běloruská letecká společnost Belavia uvedla, že na žádost Ankary přestane přepravovat z Turecka občany Sýrie, Iráku a Jemenu. Turecké rozhodnutí přivítala Evropská unie, která pohrozila leteckým společnostem sankcemi za přepravu migrantů.

Rusko vyslalo dnes své výsadkáře na společné cvičení do Běloruska. Cvičení se koná u polských hranic, kde u hraničního plotu na běloruské straně živoří tisíce migrantů z krizových oblastí, kteří se touží dostat do Evropské unie. V předchozích dnech nad Běloruskem přelétaly ruské bombardéry jako výraz podpory Moskvy pro nejbližšího spojence. "Rusko musí upustit od zbytečných provokací a místo toho využít svůj vliv na Lukašenkův režim, aby přestal zneužívat migraci jako způsob nátlaku na některé členské státy EU," řekl Deníku N šéf české diplomacie Jakub Kulhánek.

"V oblasti Kuźnice Bialostocké se běloruská armáda neúspěšně snažila silou vytlačit na polskou stranu 35 lidí, většinou žen a dětí," sdělil portálu Onet mluvčí policie v Podleském vojvodství Tomasz Krupa. Dodal, že dnes ráno se v tom místě nacházela skupina asi 200 lidí, které hlídají běloruští vojáci.

V Polsku v příhraničním pásmu platí výjimečný stav, do oblasti nemají přístup humanitární pracovníci ani novináři. Média jsou tak odkázána na informace úřadů o migrační krizi.

Na internetu se objevují záznamy konverzace migrantů, kteří se dostali do Běloruska. Na jednom z nich, který zveřejnila například běloruská opoziční televize Nexta, je na mapě Evropy vyznačeno, jak se dá dostat do Německa, kam podle všeho velká část běženců míří, a jak se dá vyhnout bělorusko-polské hranici. Tato alternativní trasa vede přes Ukrajinu, Slovensko a Česko, případně ze Slovenska do Rakouska.

Turecké úřady dnes oznámily, že vydaly zákaz prodávat letenky do Běloruska občanům Iráku, Sýrie a Jemenu. Informovala o tom agentura AFP. Běloruská letecká společnost Belavia dříve uvedla, že dneškem počínaje nebude na žádost Ankary občany těchto zemích přepravovat na palubě svých letadel.

Turecké rozhodnutí přivítal šéf Evropské rady Charles Michel. Podle místopředsedy EK Margaritise Schinase je turecký zákaz výsledkem jednání, která vede Brusel se zeměmi, ze kterých přichází uprchlíci do Evropy. "Celková situace je taková, že vidíme zlepšení ve všech oblastech," uvedl Schinas, podle kterého lety do Minsku přeruší i společnost Iraqi Airways.

V souvislosti s plánovanými sankcemi, které by podle Reuters mohly začít platit už od pondělka, se mluví o společnosti Belavia a také o ruském Aeroflotu, Turkish Airlines nebo Flydubai. Ruská společnost už ve čtvrtek popřela jakoukoli účast na přepravě migrantů do Běloruska. Také turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu se ohradil proti "neopodstatněným obviněním" proti Turkish Airlines.

Značná část migrantů pochází z iráckého Kurdistánu, tamní úřady usilují o to, aby se k nim mohla dostat humanitární pomoc, píše agentura DPA. Irácké velvyslanectví v Moskvě nabízí migrantům z této blízkovýchodní země pomoc s návratem do vlasti, většina z nich o to ale podle iráckých úřadů nemá zájem.

Polsko i EU obviňují autoritářský režim Alexandra Lukašenka, že do Běloruska nechává dovážet lidi v zoufalé situaci z krizových oblastí a využívá je v hybridní válce proti sedmadvacítce v odplatě za to, že evropský blok na jeho režim uvalil sankce kvůli porušování lidských práv a potlačování opozice.

Polská pohraniční stráž dnes informovala, že od začátku nynější migrační krize letos v srpnu eviduje asi 33.200 pokusů o nelegální překročení hranice. Za celý loňský rok jich bylo pouhých 88. Jen za čtvrtek pohraničníci zaznamenali 223 takových případů.