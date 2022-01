Polsko hlásí rekordní počet nově nakažených koronavirem

Jak poznamenala agentura Reuters, zemí se rychle šíří nakažlivější varianta omikron. Podle polských úřadů se počty nakažených mohou vyšplhat až do čísel, která dosud země nezaznamenala. "Šedesát až sedmdesát tisíc infekcí, to je to, co očekáváme. Ale vrchol by mohl být až 140.000 infekcí (denně)," uvedl již dříve ministr zdravotnictví Adam Niedzielski s tím, že takto vysoké přírůstky se dají předpokládat v únoru.

"Musíme připravit nemocniční infrastrukturu na takový nárůst infekcí, který v Polsku dosud nebyl zaznamenán," dodal.