Polsko i Maďarsko chystají zmírnění protikoronavirových opatření

Od pondělního večera v Polsku podle ministerstva zdravotnictví zaznamenali 316 lidí nově nakažených koronavirem SARS-CoV-2. Předcházející denní přírůstek byl 285. V zemi s 38 miliony obyvatel je nyní celkově infikovaných podle výsledků testování 12.218.

Proti pondělním 27 úmrtím pacientů s nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje, přibylo do dnešního večera dalších 34. Zemřelých s tímto virem tak v Polsku dohromady evidují 596. Na druhé straně se už uzdravilo 2655 pacientů.

V Maďarsku podle dnešních údajů na vládním serveru koronavirus-gov.hu za den přibylo 66 nakažených a 11 mrtvých s koronavirem. V pondělí statistika uváděla 83 nově infikovaných a osm úmrtí. Celkem je tak v zemi s téměř deseti miliony obyvatel registrováno 2649 potvrzených případů nákazy, 291 úmrtí a 516 vyléčených.

List Magyar Nemzet dnes napsal, že od příštího týdne by mělo být v celém Maďarsku zavedeno povinné nošení roušek nebo jiné zakrývání obličeje na veřejných místech. Toto opatření platí od pondělí zatím jen v hlavním městě Budapešti.

Na druhé straně budou podle deníku rovněž příští týden zmírněna omezení pohybu lidí, která byla kvůli pandemii způsobené koronavirem zavedena ve druhé polovině března. Otevřeny by opět měly být obchody s oblečením, knihkupectví a hračkářství, a to se splněním podmínek prevence, jako je zachovávání patřičné vzdálenosti mezi zákazníky. Premiér Viktor Orbán už dříve řekl, že postupný návrat k normálnímu životu by mohl začít po 3. květnu.

V pátek začne v Maďarsku testování vzorku 18.000 lidí s cílem získat přehled o míře nakažení obyvatelstva koronavirem, včetně infikovaných osob bez symptomů nemoci covid-19. Akce, jejíž účastníky vybere Centrální statistický úřad, potrvá dva týdny a výsledky by měly být oznámeny koncem května.