V Tatrách našli tělo jeskyňáře. Mrtvý je i jeho kolega, předpokládají záchranáři

"Vytažení těl není naléhavé, rozhodně na prvním místě je bezpečí záchranářů," řekl šéf TOPR Jan Krzysztof televizi TVN 24.

Skupině záchranářů, kteří po šesti dnech pátrání našla tělo jednoho z jeskyňářů, se nepodařilo k mrtvému dostat, ale podle televize horská služba nepochybuje o tom, že oba pohřešovaní nežijí.

"Potvrdili jsme smrt jednoho z hledaných speleologů. Nepodařilo se nám k němu přímo dostat, ale z malé vzdálenosti a za dobrého osvětlení se jednoznačně prokázalo, že nežije. Okolnosti a poloha těla nebudí žádné pochyby," řekl Krzysztof. "Vše naznačuje, že nedaleko bude i ten druhý hledaný jeskyňář," dodal.

On Thursday evening #rescue services found one of the #bodies of the #cavers who went missing on Saturday.

More: https://t.co/HNvPdpAxxk pic.twitter.com/mhX3EGVZb6