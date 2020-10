Polsko má téměř 22 tisíc nových případů koronaviru, v zemi pokračují protesty

Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) varovala, že protesty povedou k nárůstu počtu případů. Někteří imunologové ale tvrdí, že protestující nosí roušky, udržují rozestupy a venkovní shromáždění představují menší riziko než ta vnitřní.

"Vláda by se možná měla soustředit na zvýšení testovacích kapacit a přestat házet vinu na nás, čímž zakrývá svoji neschopnost" uvedla Klementyna Suchanowová, spisovatelka a jedna z aktivistek z hnutí Strajk Kobiet (Ženská stávka), které protestní akce organizuje.

Stick that on your Wiadomości pic.twitter.com/pxdZ1sXMwx