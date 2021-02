Polsko nevyloučilo omezení na hranicích s Českem a Slovenskem

"Hranice budou otevřeny pro osoby s negativním testem, to ale platí dnes, dynamika situace se může změnit," řekl Niedzielski v dnešním rozhovoru v polském Radiu Zet. "Ano, samozřejmě," odpověděl zároveň na otázku, zda Polsko zvažuje omezení na svých jižních hranicích.

Polsko se v posledních dnech potýká se sílící koronavirovou infekcí. Týdenní průměrný počet nových případů za den překročil 6500 a přibývá rovněž hospitalizovaných pacientů, minulý týden nicméně vláda uvolnila část koronavirových restrikcí. Nedzielski v pátek uvedl, že třetí vlna pandemie již v Polsku je a je pouze otázkou, jakých rozměrů dosáhne.

Polsko zavedlo kontroly na hranicích s Českem již v polovině loňského března a toto opatření zrušilo v červnu. Omezení pro přechod hranic z Česka do Polska byla zavedena opět v listopadu, kdy polské úřady začaly vyžadovat negativní koronavirový test. Bez něj byla lidem nařízena karanténa.

V České republice v pátek přibylo přes 11.100 dalších případů nákazy koronavirem a podle vyjádření členů vlády jsou české nemocnice na hraně svých možností.

Slovensko od loňského prosince čelí silné vlně koronavirové nákazy s výrazným nárůstem počtu úmrtí infikovaných pacientů. Ve středu slovenská vláda schválila návrh, na jehož základě se obrátila na ostatní členské státy EU s žádostí o poskytnutí zdravotnických specialistů na pomoc při léčbě pacientů infikovaných koronavirem. Polsko reagovalo oznámením, že je pro slovenské pacienty připraveno vyčlenit 200 míst na jednotkách intenzivní péče. Vídeň nabídla Bratislavě armádní zdravotníky.

Starostka Těšína: Další omezení na hranicích by byla fatální

Další omezení na česko-polských hranicích kvůli přibývajícím případům koronaviru by na chod Českého Těšína na Karvinsku mohla mít fatální dopad. ČTK to dnes řekla starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková (Nestraníci).

Že Polsko nevylučuje omezení na hranicích s Českem a Slovenskem, řekl v dnešním rozhovoru v polském Radiu Zet polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Důvodem je rostoucí počet případů koronavirové nákazy v obou státech. Rozhodnutí podle ministra padne příští týden, informovala agentura Reuters.

Hřebačková řekla, že informace o možných omezeních na hranicích je pro ni nová, nicméně vzhledem k vývoji situace a různých nařízení se to dalo očekávat. "Troufám si říci, že by to mělo fatální dopad na chod našeho města. Už jsme to zažili na jaře, kdy byly přímo uzavřené hranice. Teď i když nějaká opatření jsou, nezasahuje to do běžného života, nezasahují ta opatření do ekonomiky, nezasahují do fungování rodin," řekla starostka.

Kontroly na hranicích byly zavedeny loni již v polovině března a skončily v červnu. Určitá omezení pro přechod hranic z Česka do Polska byla zavedena opět v listopadu.

Hřebačková řekla, že neví, v jak velkém rozsahu polské ministerstvo zdravotnictví zvažuje restriktivní opatření zavést, ale bude pevně doufat, že z loňských restrikcí se vlády obou zemí trošku ponaučily. "Vždycky ta opatření jsou směřována k minimalizování kontaktů jenom maximálně na úzkou rodinu. Ale uzavření hranic s Polskem by znamenalo, že i ten nejnutnější pohyb mezi rodinami by byl znova ohrožen," řekla starostka.

Právě omezení rodinných kontaktů by podle ní bylo pro obyvatele města nejhorší, protože rodiny na obou stranách hranice má spousta lidí. "Je třeba mít na paměti, že řada lidí využívá synergický efekt nejen ve vztahu rodina, ale i práce. Myslím si, že bylo by to určitě nešťastné pro fungování obou měst, o kterých deklarujeme, že to je spíše takové dvojměstí," řekla Hřebačková.