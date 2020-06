Polsko omylem vpadlo do Česka, hlásají titulky světových médií

"Okamžitě došlo k nápravě a případ byl vyřešen - i z české strany," sdělilo v pátek CNN polské ministerstvo obrany, které prý v pátek přiznalo "krátkou okupaci" malé části České republiky. Ujistilo však, že šlo o nedopatření a nedorozumění.

Podle CNN polská armáda přiznala, že minulý měsíc nedopatřením narušila suverenitu České republiky a české ministerstvo zahraničí potvrdilo, že polští vojáci omylem překročili hranici a zaujali tam pozice.

Šlo o vojáky, kteří střežili úsek hranice uzavřené kvůli koronavirové pandemii. Bránili však českým občanům v návštěvě svatostánku na jejich území.

Nepříjemnost přinutila českou ambasádu ve Varšavě k tomu, že upozornila polskou stranu. Polsko však dosud formálně nevysvětlilo, proč omylem anektovalo kus sousední země, sdělil CNN mluvčí českého ministerstva zahraničí. "Naši polští protějškové neoficiálně ujistili, že tento incident byl pouhým nedorozuměním způsobeným polskou armádou bez nepřátelského úmyslu, ale stále čekáme na formální vyjádření," řekl CNN mluvčí českého ministerstva zahraničí. "Polští vojáci už tam nejsou a naši občané mohou místo opět svobodně navštěvovat," uvedl Černínský palác. Neupřesnil však, jak dlouho polská "okupace" trvala.

Také polské ministerstvo obrany "krátkou okupaci" přiznalo. "Rozmístění pohraniční hlídky bylo důsledkem nedorozumění, ne úmyslný čin," ujistilo polské ministerstvo.

Incident se odehrál poblíž Pielgrzymówa, malé příhraniční vesnici, která sousedí s řídce obydleným pásem českého venkova. Místní silnice leží přímo na hranici.

Polsko se ve 20. století zapletlo do několika vážnějších pohraničních sporů s Československem. Obě země spolu ve Slezsku vedly sedmidenní konflikt o kus území v roce 1919 a v roce 1938 Polsko část československého území kolem Bohumína anektovalo.

O posledním incidentu o víkendu informovala také BBC, která se odvolává na reportáž regionálního Deníku. Stavební inženýr, který dohlížel na opravy kaple, si stěžoval, že ho polští vojáci ozbrojení samopaly 28. května nevpustili k objektu, kde chtěl vyfotografovat omítku. Vojáci také údajně postavili na silnici vedoucí ke kapli zátarasy.

Podle Deníku je kaple jednou z mála pamětihodností českých Pelhřimov, které jsou místní částí Slezských Rudoltic a leží třicet metrů od řeky Hrozová. Ta tvoří česko - polskou hranici. Deník tvrdí, že polští vojáci nejdřív střežili uzavřené hranice jen z polského břehu, ale pak se z polského Pielgrzymówa přesunuli přes most do českých Pelhřimov. Na českém břehu si zřídili kontrolní stanoviště s ohništěm přímo před kaplí, do níž zakázali vstup českým občanům, uvedl Deník.

Událostem se o víkendu věnovaly také britský deník The Independent, australský server news.com.au nebo americká rozhlasová stanice NPR v rubrice Podivné zprávy.