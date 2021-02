Polsko přijme kolem deseti pacientů ze Slovenska

"Jednání mezi Polskem a Slovenskem skutečně míří ke konci. Opravdu tedy v nejbližších dnech přijmeme kolem deseti pacientů ze Slovenska. Jsou to pacienti ve vážném stavu, z jednotek intenzivní péče. Budou převezeni do nemocnice v Novém Targu, tam jsou pro ně připravena místa. V záloze pro ně máme ještě další nemocnici v Rzeszóvě. Převoz by se měl uskutečnit v nejbližších dnech," řekl dnes na dotaz novinářů Andrusiewicz. K počtu slovenských pacientů podotkl, že o přijetí tolika nemocných s covidem-19 požádala Bratislava.

Mluvčí polského resortu zdravotnictví zároveň dodal, že pokračují jednání s Českem, které je podle něj v současné době zasaženo pandemií ještě více než Slovensko. V České republice je pětkrát více infekcí na 100.000 obyvatel než v Polsku, citovala ho polská média. Na Slovensku je to podle něj 2,5krát více než v Polsku. "Jsme proto připraveni - když vezmeme v úvahu, že máme rezervu 12.000 lůžek - pomoci Čechům i Slovákům," dodal Andrusiewicz.

Český ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po čtvrtečním jednání vlády uvedl, že kabinet jedná s Německem a Polskem o pomoci s pacienty s covidem-19. Z materiálu pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici, vyplývá, že ministerstvo zdravotnictví chce vyjednat bezplatné léčení na základě budoucí reciprocity a že by s pomocí ministerstva vnitra požádalo Evropskou komisi o proplacení přepravy pacientů. Kapacity nemocnic v Česku jsou podle ministerstva na hraně.