Polská tisková agentura PAP citovala náměstka polského ministra zahraničí Marcina Przydacze, podle něhož Varšava ostře odmítá nedávné "historické pomluvy", jež zazněly od Putina i dalších ruských představitelů.

Przydacz prohlásil, že Polsko považuje ruský pohled za "stalinistický historický příběh" a za "propagandu totalitního státu".

Ostatnie twierdzenia władz 🇷🇺 pokazują, że do rosyjskiej wyobraźni historycznej świadomie i agresywnie próbuje wprowadzać się stalinowską narrację dziejową. Konieczne jest najwyraźniej ponowne przepracowanie przez Kreml faktu porażki projektu sowieckiego.https://t.co/Xyi2ZgF7CO — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) December 27, 2019

Putin se v posledních dnech opakovaně věnoval tématu druhé světové války v reakci na zářijovou rezoluci Evropského parlamentu, podle které tento válečný konflikt začal v důsledku smlouvy o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem. K německým vojákům, kteří 1. září 1939 vtrhli do Polska, se v souladu s tímto ujednáním 17. září přidala sovětská vojska. Rezoluci europarlamentu Putin několikrát kritizoval a označil ji za lživou.

Na adresu Polska ruský prezident tento týden prohlásil, že archivní dokumenty, které sovětští vojáci po druhé světové válce přivezli do vlasti, odhalily, že polský velvyslanec v Berlíně ve 30. letech chválil záměr nacistů zbavit Evropu Židů. "Hajzl, antisemitská svině, jinak to říct nelze," uvedl Putin. Podle něj polský diplomat plně souhlasil s Hitlerovými antisemitskými názory a slíbil, že nacistickému vůdci postaví ve Varšavě "velkolepý pomník", když evropské Židy vysídlí do Afriky.

Ruské výroky jsou podle náměstka polského ministra zahraničí "výsměchem milionům obětí stalinistické totality, ke kterým patřili i Rusové".

Agentura AP v souvislosti s výměnou názorů mezi Moskvou a Varšavou píše o nejnovějším sporu dvou slovanských národů o to, jak pohlížet na druhou světovou válku. Polsko si pamatuje, že ho napadlo nacistické Německo i Sovětský svaz na začátku konfliktu, který připravil o život šest milionů Poláků. Varšava považuje obě síly za agresora, jenž rozpoutal utrpení a smrt.

Rusko se zaměřuje na sovětské oběti, které přišly poté, když Německo v roce 1941 zaútočilo na Sovětský svaz, což tuto zemi přivedlo do války na straně protihitlerovských spojenců. V boji za osvobození Evropy od nacistického teroru zemřelo na 27 milionů sovětských občanů.