Polsko se připravilo na možné přerušení dodávek plynu z Ruska

"To je zcela odlišné od situace v jiných zemích, které jsou do značné míry závislé na ruském plynu, například v Německu," uvedl Sasin. "To pro Evropu představuje potenciální hrozbu," dodal. Upozornil také, že Polsko už řadu let rozvíjí svou plynárenskou infrastrukturu, čímž posiluje svou energetickou bezpečnost.

Sasin poukázal například na terminál na dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) u města Świnoujście (Svinoústí) a na výstavbu plynovodu Baltic Pipe, který má do Polska přepravovat norský plyn. Výstavba tohoto plynovodu se už podle něj blíží ke konci.

"Dává nám to naději, že v nadcházejícím roce se dokážeme stát nezávislými na ruském plynu, a to do velké míry, nebo téměř úplně," prohlásil ministr. "Hrozba (přerušení dodávek ruského plynu) je reálná. Polsko je na takový scénář připraveno," uvedl rovněž.

Před možným přerušením dodávek plynu z Ruska do Evropy v neděli varoval také český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Dodal nicméně, že Česká republika patří mezi státy s nejvyšším počtem zásobníků plynu na počet obyvatel v Evropě.

"Zároveň v Česku platí bezpečnostní standard dodávek pro obchodníky s plynem, kteří musí být předzásobeni tak, aby na 30 dní dopředu zabezpečili dodávky do domácností, zdravotnických zařízení, atd. Dokonce na 90 dní se musí stát předzásobit ropou," upozornil.