Polsko se připravuje na možný příliv uprchlíků z Běloruska

"Nemůžeme čekat. Bělorusové potřebují evropskou solidaritu teď! Jako Polsko jsme s nimi byli od počátku protestů. Dnes v Sejmu představím plán 'Solidární s Běloruskem'," napsal Morawiecki na twitteru.

"Volby v Bělorusku se musí opakovat, musí být transparentní a za přítomnosti zahraničních pozorovatelů," napsal předtím v této souvislosti na twitteru Babiš. Český premiér už dříve odsoudil násilí vůči demonstrantům v Bělorusku.

Náměstek polského ministra zahraničí Marcin Przydacz dnes sdělil, že Polsko se připravuje na možný příval lidí ze sousedního Běloruska v důsledku násilného potlačování protestů po volbách hlavy státu. V nich podle oficiálních, ale zpochybňovaných údajů vyhrál dosavadní autoritářský prezident Alexandr Lukašenko.

Současné demonstrace v Bělorusku jsou dosud nejsilnějším projevem nesouhlasu s Lukašenkovým vládnutím, které trvá už 26 let. Protestující ho obviňují ze zfalšování výsledků nedělních voleb. Panuje přesvědčení, že vyhrála opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská, kterou úřady donutily k opuštění země.

Podle tvrzení ústřední volební komise dostal Lukašenko při více než 80procentní volební účasti 80 procent hlasů. Pozorovatelé poukazují na to, že pokud by tato čísla byla pravdivá, stěží by v ulicích mnoha běloruských měst protestovaly tisíce lidí, jak tomu je nyní.

#Belarus Another game changer. A massive rally of employees of the High Technologies Park, the Belarusian Silicon Valley.Hundreds of small and large enterprises are striking. Tens of thousands people are on the streets across the country right now. People are literally everywhere pic.twitter.com/CIITVPTMgm