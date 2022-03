Polsko uprchlíkům vydává průkazy, které jim umožní začít nový život

Uprchlíci se postavili do fronty před varšavským Národním stadionem ještě před východem slunce, aby získali číslo PESEL, obdobu českého rodného čísla. To jim na příštích 18 měsíců umožní v Polsku bydlet, pracovat nebo chodit do školy, dostávat lékařskou péči a pobírat sociální dávky.

#Ukrainians who have fled the war to #Poland can now apply for a #Polish PESEL personal identification number which makes it possible to access public services, such as healthcare and schools.https://t.co/TMicDVZyPq — TVP World (@TVPWorld_com) March 16, 2022

"Teď hledáme práci," řekla 30letá Kateryna Lohvynová, která čekala ve frontě se svou matkou. Uvedla, že chvíli trvalo, než se vzpamatovala z šoku z ruské invaze. Zatím neví, co bude dělat. "Jsme ale Polákům vděční. Jsou k nám úžasně vlídní," dodala.

Maryna Liašuková řekla, že se díky vřelému přijetí ze strany Poláků už cítí jako doma. Pokud se situace zhorší, chtěla by se v Polsku s rodinou usadit natrvalo. "Pokud válka skončí a bude-li se kam vrátit, uděláme to. A pokud ne, tak tady prostě zůstaneme," řekla.

Z Ukrajiny od začátku ruské invaze podle OSN uprchlo už nejméně 3,3 milionu lidí. Nejvíce uprchlíků - více než dva miliony - přijalo právě Polsko. Statisíce dalších utečenců přišly také do Maďarska, na Slovensko, do Moldavska a do Rumunska.

Většinu z ukrajinských uprchlíků tvoří ženy a děti. Muži ve věku od 18 do 60 let mají totiž zakázáno Ukrajinu opustit, aby mohli bránit vlast.

Od středy, kdy byl program zprovozněn, polské úřady vydaly identifikační čísla více než 123.000 ukrajinských uprchlíků. Z toho zhruba 1000 denně jen ve Varšavě.

Svitlaně, Ukrajince z Ivano-Frankivsku, která žije a pracuje v Polsku více než deset let, nyní do Polska přijeli její příbuzní. Řekla, že získání polských identifikačních čísel ukrajinským uprchlíkům hodně pomůže. "Je to pro nás opravdu velmi důležité, jelikož nám to umožní oficiálně hledat práci, dát děti do školy a fungovat tady," uvedla. "Skutečně to mění, jak se zde cítíme," dodala.

Uprchlíci mohou získat jednorázovou dávku 300 zlotých (asi 1580 Kč) na osobu a měsíční dávku pro každé dítě do 18 let ve výši 500 zlotých (2640 Kč). Ukrajinci, kteří si najdou práci, budou muset platit daně stejně jako polští občané.

Pavlo Masečko, 17letý mladík z Novovolynsku ve Volyňské oblasti na západní Ukrajině, se snaží obnovit svůj život v polském městě Řešov (Rzeszów) nedaleko ukrajinské hranice. Před válkou měl v plánu po dokončení střední školy přijet do Polska studovat. Skutečnost, že jej vyhnala válka, je ale podle něj něco úplně jiného. "Je strašně stresující opustit svou zemi v takovou chvíli," řekl mladík, který se po příchodu do Polska zapsal do místní školy. Jeho ukrajinská učitelka se nyní snaží zorganizovat hodiny on-line, aby se obnovila výuka, která byla pozastavena kvůli invazi.

"Když to začalo, bylo pro mě velmi těžké soustředit se na jiné věci. Ale čas plynul a situace je teď stabilnější a já to mám v hlavě víc srovnané," uvedl. "Začal jsem se zase soustředit na jiné věci ve svém životě," dodal.

Mnoho uprchlíků z Ukrajiny se od začátku invaze přestěhovalo do jiných zemí v Evropě, většinou za přáteli a rodinou. Někteří se však rozhodli vrátit se domů, přestože konec války je v nedohlednu, píše AP. Mezi nimi byla i 41letá Viktoria, která dnes čekala se svou náctiletou dcerou Alisou na vlak zpět do středoukrajinského Žytomyru.

"Posledních pět dní byl klid," říká. "Máme dobré místní úřady. Všechno tam pro nás připravily, abychom se mohli vrátit do práce, mít normální život a aby se děti mohly vzdělávat on-line," dodala. Alisa se návratu nebojí a chce se opět setkat se zbytkem rodiny, která zůstala na Ukrajině. "Moji příbuzní jsou tam," řekla.