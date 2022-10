Polsko uvažuje o stavbě plotu na hranici s Ruskem

"Budeme muset posílit ochranu hranice s Kaliningradskou oblasti, možná postavit podobnou hraniční bariéru, jaká je v této chvíli na hranici s Běloruskem," řekl Sobolewski. "Jde o to, aby se hybridní válka s nasazením migrantů nepovedla," dodal.

Polsko 5,5 metru vysokou ocelovou bariéru vybavenou čidly pohybu a kamerami postavilo na 187 kilometrech hranice s Běloruskem. Šlo o reakci na migrační krizi z loňského podzimu, kdy režim běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka umožnil tisícům lidí z krizových oblastí, aby přiletěli do Běloruska a snažili se dostat do Polska.

Tito lidé pak v nehostinných podmínkách středoevropského podzimu a zimy živořili na hranici. Někteří z nich, někdy i s pomocí běloruských pohraničníků, ničili pohraniční plot ve snaze dostat se na území Evropské unie.

Ruská média podle agentury Reuters informovala, že ruské úřady posilují letecké spojení Kaliningradu s Blízkým východem a Asií, aby do oblasti přilákaly více turistů.

Polská pohraniční stráž už dříve získala prostředky na stavbu "elektronické bariéry" tvořené senzory pohybu a kamerami na hranici s touto ruskou oblastí. Její mluvčí dnes agentuře PAP řekl, že do konce listopadu vybere firmu, která by ji postavila. Vzniknout má přibližně do příštího podzimu na dvousetkilometrovém úseku.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Rusko do rozhodování ohledně bariéry nebude nijak zasahovat. "Dějiny dokazují hloupost, jakou je stavba zdí, protože během let nebo desítek let všechny zdi spadnou," cituje ho Reuters.

Sobolewski také řekl, Polsko očekává, že klid nebude ani na hranici s Běloruskem. "Už máme signály, že i tam se objevují větší skupiny (migrantů)," uvedl.