Polsko v dubnu otevře čtyřicátníkům registraci k očkování

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Polsko příští měsíc spustí registraci k očkování proti covidu-19 pro lidi až do ročníku 1973. Všechny občany, kteří o to budou mít zájem, chce naočkovat do konce srpna. Dnes to oznámil šéf kanceláře premiéra Michal Dworczyk, který má očkovací kampaň na starosti