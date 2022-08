Polsko v Odře odhalilo vysokou slanost, rtuť ale ne

Jak dnes polská ministryně uvedla, analýzy vzorků odebraných v řece v Polsku i v Německu ukázaly zvýšené hodnoty soli. Komplexní toxikologické studie nicméně i nadále probíhají. Jak Moskwová napsala na twitteru, výsledky testů získané z Německa rovněž dosud neukázaly na vysoké hodnoty rtuti.

O úhynu ryb začali rybáři hovořit už koncem minulého měsíce a nyní množství mrtvých ryb počítají v tunách. Podle polského vodohospodářského úřadu rybáři a dobrovolníci z řeky odstranili už deset tun uhynulých ryb, šéf úřadu Przemyslaw Daca současnou situaci označil za "obrovskou a strašnou ekologickou katastrofu".

Odra pramení v Česku, teče přes západní Polsko a dále vytváří 187 kilometrů dlouhou hranici mezi Polskem a Německem. Vlévá se do Baltského moře.

O otravě rtutí informovala v minulých dnech i některá německá média. Polský premiér Mateusz Morawiecki v pátek připustil, že "míra znečištění je opravdu velmi velká", a Odra podle něj může potřebovat několik let, aby se vrátila do normálního stavu. Varoval všechny obyvatele a turisty, aby nevstupovali do vody a nekoupali se a aby k řece nepustili ani psy, protože napít se z Odry může být velmi nebezpečné. "Pravděpodobně do řeky vypustili obrovské množství chemických odpadů a udělali to s plným vědomím rizika a následků," uvedl premiér podle rozhlasové stanice RMF. "Neustaneme, dokud viníci nebudou přísně potrestáni. Toto není obyčejný zločin, škody přetrvají roky," prohlásil.

Dnes Morawiecki slíbil, že udělá všechno pro to, aby zabránil vážnému poškození životního prostředí. Polské ministerstvo vnitra informovalo o vypsání odměny jeden milion zlotých (přes 5,2 milionu korun) pro toho, kdo pomůže vypátrat pachatele znečištění řeky.