— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Polsko za poslední den zaznamenalo 36.665 nových případů nákazy koronavirem. Je to nejvíce od začátku pandemie covidu-19 v zemi, řekl podle agentury Reuters náměstek ministra zdravotnictví Waldemar Kraska stanici Radio Plus. Počty nově odhalených případů koronavirové infekce podle něj v následujících dnech ještě porostou, mohly by dosahovat až 50.000 denně.