Polský majitel Unipetrolu žádá odškodné za kontaminovanou ropu

Dodávky ropovodem Družba se zastavily koncem dubna poté, co se zjistilo, že ropa v potrubí obsahuje nadlimitní množství organického chloridu. Ten se využívá při těžbě, ale než se ropa dostane do potrubí, musí se z ní odstranit. Jinak by totiž mohl poškodit zařízení rafinerií.

Podle odhadů bylo kontaminováno zhruba pět milionů tun ropy. V květnu začaly být dodávky postupně obnovovány, do plného provozu se ropovod opět dostal od 1. července. Výpadek postihl i Česko, kam začala čistá ropa opět téct na konci května. Do Polska byly dodávky ropy částečně obnovené v červnu, napsala agentura Reuters.

Unipetrol zpracovává ropu z Družby ve své rafinerii v Litvínově. Kvůli přerušení dodávek dočasně využíval ropu ze státních hmotných rezerv.

Obajtek dnes uvedl, že PKN bude požadovat kompenzaci výdajů souvisejících se zpracováváním ropy, ochranou zařízení a dodatečnými nákupy suroviny. "Jsme odhodláni získat náhradu za veškeré náklady, které nám vznikly," napsal na svém twitterovém účtu.

Ruský monopolní provozovatel ropovodů Transněfť koncem minulého měsíce uvedl, že si na odškodné za kontaminaci ropovodu Družba vyčlenil celkem 23 miliard rublů (přes osm miliard Kč).

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.