"Řekl jsem jí, že se horníci nebojí změn, pokud se s nimi jedná poctivě," komentoval Jerzy Hubka společný snímek s aktivistkou.

Greta Thunbergová tento týden na Světovém ekonomickém fóru v Davosu opět kritizovala politické a ekonomické špičky světa, že pro zlepšení stavu klimatu zatím nic neudělaly. Dodala, že se před cestou do Švýcarska setkala s polskými horníky, kteří přišli o práci kvůli uzavření dolu. "Dokonce ani oni se nevzdali, naopak chápali nezbytnost změn lépe než vy," prohlásila.

"Setkali jsme se s Gretou Thunbergovou, aby uviděla alespoň náhražku dolu. Řekli jsme jí, že horníci nebojí změn a přeměn, avšak za podmínky, že se s nimi jedná poctivě, vedou se čestná jednání a dosáhne se konkrétní kompromis. Zdůrazňovali jsme, že doly nevytvářejí uhlíkové emise a že je lze úspěšně vybavit moderními technologiemi, které prospějí životnímu prostředí, aniž bychom přišli o pracovní místa," vysvětloval odborář.

Většina komentářů na sociální síti ale Hubku zkritizovala. "Děláš ostudu (hornickému) stejnokroji fotkou s posedlým děckem, které by mělo sedět ve škole!" zněl jeden z odsudků. Další kritici ho označili za "zrádce", který horníkům udělal "ostudu a hanbu"; "plivnout mu do tváře by bylo málo".

Mluvčí "konkurenčních" hornických odborů Patryk Kosela označil Hubku za "ostudu" a "užitečného idiota", který se kamarádíčkuje s Gretou zrovna v době, kdy se bojuje o polské hornictví kvůli dovozu uhlí z Ruska a "škodlivé politice" Evropské unie. "Jsou odboráři, kterým záleží na hornících, ale jsou i zrádci jako Jerzy Hubka, kteří kvůli chvilce slávy spáchají sabotáž," napsal.

Hubka přesto schůzky nelituje. "Horníci potřebují dialog, a ne drastické kroky. Chtěli jsme Gretě ukázat situaci z druhé stránky. Doly by se neměly bezpodmínečně zavírat, ale lze je přeměnit díky moderním technologiím. Mluvili jsme například o možnosti zplynování uhlí. Greta to vzala s pochopením. Je to aktivistka světového věhlasu, jejíž hlas má svou váhu, a proto jsme jí chtěli vysvětlit naše názory," řekl deníku Gazeta Wyborcza. "Vždy jsme hájili doly, demonstrovali za ně. Nařčení, že je chci zlikvidovat, mi křivdí," dodal.