Polský prezident Duda byl dle neoficiálních informací pozván do Bílého domu

"Na pracovní úrovni návrh na setkání prezidentů Dudy a Trumpa do Polska už dorazil, ale oficiálně to ještě nepotvrdila ani jedna strana," napsala dnes s odvoláním na nejmenované zdroje v prezidentské kanceláři polská státní tisková agentura PAP.

Připomněla, že podle portálu Politico by se Dudova návštěva ve Washingtonu mohla uskutečnit pravděpodobně příští týden. Polský prezident by se tak mohl stát prvním hostem v Bílém domu od začátku pandemie covidu-19.

O několik dní později, 28. června, mají Poláci hlasovat v prvním kole prezidentských voleb, ve kterých se Duda, spojenec národně konzervativní strany Právo a spravedlnost a její vlády, uchází o znovuzvolení.

"Divíte se, že Donald Trump porušil diplomatická pravidla a rozhodl se zasáhnout do volební kampaně pozváním Andrzeje Dudy do Bílého domu týden před hlasováním v Polsku? Přece je v zájmu prezidenta USA, aby vyhrál. Duda je poslušný a pokorný," napsal opoziční list Gazeta Wyborcza. Připomněl, že Varšava bez smlouvání kupuje přebytečnou americkou výzbroj, zorganizovala protiíránskou konferenci a ani se nezlobila, když se americká velvyslankyně domáhala toho, aby nebyla schválena digitální daň a další kroky postihující americké firmy. "Takový spojenec je pro Ameriku poklad. Polsko, docela významná země, platí Americe za to, že smí horlivě plnit její přání," dodal list.

"Polsko samozřejmě udělá vše, co si budou přát USA. Dokonce i v případě, že to bude odporovat našim zájmům," poznamenala Gazeta Wyborcza o předpokládaném tématu schůzky: Trump a Duda budou nejspíše jednat o přemístění části amerických vojáků z Německa do Polska. To podle komentátora nijak nezlepší polskou bezpečnost, pokud se americký kontingent na starém kontinentu nezvětší. Prohloubí to však rozpory uvnitř NATO, povzbudí protiamerické nálady a alianci to jen uškodí. Ale Bílý dům pomůže Dudovi vyhrát volby, a to bez ohledu na jeho výpady proti sexuálním menšinám a dokonce i bez ohledu na antisemitské tóny v prezidentově kampani.

Právě obavy z Dudovy porážky v blížících se volbách podle agentury AFP vedly k výpadům proti sexuálním menšinám - Duda v projevech zaútočil na "ideologii LGBT" (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob) - a také k útokům veřejnoprávních médií, ovládaných PiS, proti myšlence případného odškodnění za židovský majetek. Polsko je přitom v regionu jediným státem, který dosud nedokázal odškodnit své občany, včetně Židů, za nacistické a komunistické vyvlastňování. Konzervativní vláda ale pokládá otázku restitucí židovského majetku za "definitivně vyřešenou".