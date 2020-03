Polský prezident Duda kvůli koronaviru nepoletí do Ruska

"Prezident do Smolensku nepoletí," řekl agentuře Reuters činitel. "Ale věc je otevřená, co se týče premiéra," dodal s tím, že vládnoucí straně Právo a spravedlnost (PiS) na pietní akci velmi záleží.

Předsedou PiS a nejvlivnějším politikem v Polsku je Jaroslaw Kaczyński, bratr-dvojče bývalého prezidenta Lecha Kaczyńského.

Prezidentský speciál 10. dubna 2010 havaroval, když se piloti za nepříznivého počasí snažili přistát na letišti ve Smolensku. Vyšetřování, které nařídila předchozí vláda, dospělo k závěru, že neštěstí se stalo kvůli chybám polské posádky i nedbalosti lidí na smolenském letišti. Politici PiS tvrdí, že havárii mohl způsobit výbuch v letadle. Někteří z nich, a s nimi i část stoupenců této národně-konzervativní strany, jsou přesvědčeni, že prezident a dalších 95 lidí v letadle se stali oběťmi atentátu. Toto neštěstí prohloubilo politické rozdělení mezi Poláky a oživilo jejich nedůvěru vůči Rusku.

Reuters připomíná, že vztahy mezi Varšavou a Moskvou se v posledních měsících dostaly na bod mrazu po vyjádřeních ruského prezidenta Vladimira Putina o Polsku a jeho roli při začátku druhé světové války. Nicméně ruské úřady v uplynulých měsících daly najevo, že s polskou stranou budou při přípravách připomínkových akcí ve Smolensku spolupracovat.

Polská delegace před deseti lety mířila do Katyně uctít památku více než 20.000 Poláků, jež tam v roce 1940 povraždila tajná sovětská policie NKVD. Při leteckém neštěstí zemřela také tehdejší polská první dáma Maria Kaczyńská, guvernér Polské národní banky, špičky armády nebo řada zákonodárců.

Polští činitelé doufají, že pandemie Covid-19 do začátku dubna poleví, a do Smolenska se tak delegace politiků bude moci vydat. V Polsku je k dnešnímu dni 58 potvrzených případů nákazy, ve čtvrtek jí podlehla první pacientka. Podle Reuters polští politici uvažují o různých možnostech uctění památky Lecha Kaczyńského, hlavní obřad by se například mohl konat v Krakově 18. dubna. Tento den před deseti lety byli v kryptě pod katedrálou na zdejším hradě Wawel prezident a jeho manželka pohřbeni.