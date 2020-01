Návrh zákona týkajícího se soudců ve čtvrtek schválil Sejm hlasy poslanců národně-konzervativní strany PiS. Přehlasoval tím odmítavé stanovisko Senátu, který je horní komorou parlamentu a má v něm převahu opozice.

Komise dlouhodobě vede s Polskem řízení podle základní unijní smlouvy, neboť podle ní justiční reforma iniciovaná PiS ohrožuje vládu práva v zemi.

#RuleofLaw: the @EU_Commission has filed an application before the #ECJ requesting interim measures against #Poland regarding the new disciplinary regime for judges (C-791/19 R)