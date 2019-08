Polští záchranáři našli jednoho z hledaných jeskyňářů, je mrtvý

"V jeskyni jsme našli prvního ze speleologů, je mrtvý," uvedla horská služba.

Minulý čtvrtek do největší a nejhlubší jeskyně v Polsku vešla šestice jeskyňářů. Dva z nich ale v podzemí uvázli poté, co stoupla hladina vody. Od soboty je hledaly desítky záchranářů.

On Thursday evening #rescue services found one of the #bodies of the #cavers who went missing on Saturday.

More: https://t.co/HNvPdpAxxk pic.twitter.com/mhX3EGVZb6