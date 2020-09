Pompeo zahájil cestu po jihu Evropy. Mimo jiné se snaží uklidnit řecko-turecký spor

Cílem Pompeovy návštěvy Řecka je mimo jiné snaha o uklidnění napětí ve východním Středomoří, kde Atény a Ankara vedou spor o průzkum těžby ropy a zemního plynu. Pompeo má v Řecku ale jednat i o energetických projektech, uvedla agentura Reuters.

Always fantastic to see Greek Foreign Minister @nikosdendias. Today in Thessaloniki, we discussed the enduring strength of the U.S.-Greece relationship, the Western Balkans, and de-escalation of tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/lKVV3yJjxN