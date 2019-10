Poplach u britského parlamentu: Muž se polil hořlavinou, měl u sebe zapalovač

Podle televize Sky News zadržený u sebe měl zapalovač, ke "vznícení" ale nedošlo. Při incidentu nebyl nikdo zraněn a muž byl vzat do vazby na základě zákona o duševním zdraví, informovala policie na twitteru.

"Muž byl dnes zadržen na Parliament Square ve Westminsteru přibližně v 10:45 (11:45 SELČ) poté, co se polil něčím, co vypadalo jako hořlavá tekutina. Žádná zranění. Na místě jsou zdravotníci a muže kontrolují," uvedla londýnská policie.

Poslanec Huw Merriman na twitteru uvedl, že látka, kterou se dotyčný polil, zapáchala jako benzinu. Muž prý stál vedle něj u vjezdu do parlamentního areálu. "Nesmírně odvážný zásah policistů, kteří mu nyní pomáhají," dodal.

