Portugalsko chce vést EU z krize společnými penězi a vakcínami

Jihoevropská země by také chtěla přispět k co nejefektivnějšímu společnému postupu proti covidové nákaze či zajistit, aby pokrizová obnova ekonomik byla sociálně spravedlivá a ekologicky udržitelná. Po setkání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem to dnes řekl portugalský premiér António Costa.

Portugalsko na přelomu roku přebralo vůdčí roli mezi členskými zeměmi od Německa, za jehož předsednictví se EU po maratonském červencovém summitu a prosincovém odblokování veta ze strany Polska a Maďarska shodla na bezprecedentním finančním balíku více než 1,8 bilionu eur (přes 48 bilionů korun). Lisabon nyní hodlá dohlédnout na to, aby peníze z třičtvrtěbilionového fondu obnovy spojeného s rozpočtem mohly začít od poloviny roku proudit do unijních zemí.

"Nyní je čas převést dohody do praxe a zahájit spravedlivou, zelenou a digitální obnovu," prohlásil Costa s odkazem na priority, na něž mají sloužit peníze z mimořádného fondu podle představ Evropské komise i zemí EU.

Členské státy budou muset předložit unijní exekutivě své plány obnovy, na jejichž základě Brusel většinu peněz z fondu rozdělí. Národní parlamenty však nejprve musí schválit navýšení společných výdajů svázané s novými poplatky a daněmi, z nichž chce komise splácet půjčku, kterou si kvůli fondu vezme.

Návrat k normálnímu provozu ekonomik stojí na úspěšném boji s pandemií, který chce unie vedená Portugalskem opřít zejména o společnou očkovací strategii. Brusel přitom již v prvních dnech po začátku distribuce vakcín musel hájit způsob hromadných nákupů očkovacích látek, který je podle politiků z některých zemí příliš pomalý a jejich schvalování zdlouhavé.

"Nikdy v historii ještě neprobíhala tak velká společná očkovací akce," nesouhlasil s kritiky Costa, podle něhož byly vakcíny vyvinuty v rekordním čase, nyní je však hlavním problémem nedostatek výrobních kapacit. EU bude mít podle něj během příštích měsíců k dispozici dostatek vakcín, aby mohla ještě letos naočkovat podstatnou část populace.

Michel prohlásil, že ještě v lednu svolá videokonferenci unijních lídrů, kteří budou diskutovat o dalším společném postupu.

Portugalsko chce podle premiéra v příštím půlroce přispět také ke zprostředkování dohody na solidárním migračním systému, který v září navrhla EK. Členské státy, které jsou v přístupu k tématu dlouhodobě rozdělené, se však zatím neshodly ani na základních principech návrhu počítajícího se zapojením všech zemí do přejímání uprchlíků či zařizování návratů neúspěšných žadatelů o azyl.

"Chceme udělat vše pro to, aby se diskuze pohnula kupředu," prohlásil Costa, který označil plán komise za velmi ambiciózní. Ministři vnitra by o něm měli poprvé pod portugalským vedením diskutovat na konci ledna.