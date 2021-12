Portugalsko je další zemí, kde převážila koronavirová varianta omikron

Přírůstky úmrtí v zemi, která patří k nejproočkovanějším na světě, ale zůstávají nadále nízké. Za poslední den zemřelo v souvislosti s covidem 11 lidí.

"Varianta omikron už je v Portugalsku dominantní. Odhadem představovala 22. prosince 61,5 procenta případů nákazy," uvedlo v tiskovém prohlášení bez dalších podrobností portugalské generální ředitelství pro zdraví.

Portugalsko se rozhodlo kvůli stoupajícímu počtu infekcí na Vánoce zavést omezení, která původně chystalo od ledna. Ode dneška nejméně do 9. ledna budou zavřené noční bary a diskotéky. Test na koronavirus bude potřeba i pro ubytování v hotelech či při vstupu do divadel nebo kin. O Vánocích, na Silvestra a na Nový rok bude nutný negativní test i pro vstup do restaurací. Na Silvestra se bude smět venku shlukovat nejvýše deset lidí a bude zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.