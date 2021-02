Portugalsko prodloužilo uzávěru, nemocnice čelí náporu nemocných

"Situace je stále velmi vážná a vyžaduje, aby tato opatření byla prodloužena nejen do konce února, ale možná až do konce března," uvedl premiér António Costa. "Teď není doba na to hovořit o konci lockdownu," dodal.

V Portugalsku, které má přibližně stejný počet obyvatel jako Česko, se koronavirem doposud infikovalo přes 778.000 lidí a téměř 14.900 z nich zemřelo.

Ačkoliv denní počty nově nakažených a úmrtí po nákaze tento měsíc začaly klesat, zdravotnictví se nadále potýká s nedostatkem personálů a prostředků potřebných k péči o zhruba 6400 lidí, kteří jsou hospitalizováni kvůli nákaze koronavirem.

"Je to zcela jasné: musíme se dostat na konec jara bez dalšího ohroženého léta nebo podzimu, pokud jde o život, zdraví, ekonomiku a společnost,“ uvedl v televizním projevu prezident Marcelo Rebelo de Sousa.

Portugalsko 15. ledna zavřelo obchody neprodávající nezbytné zboží, zavřelo školy a nařídilo práci z domova, tam kde je to možné. Pro zemi je to již druhý lockdown.

Costa uvedl, že nejnovější uzávěra výrazně snížila denní počty nakažených, ale počty mrtvých označil za "naprosto nepřijatelné". Reprodukční číslo je nyní v Portugalsku 0,77, což je podle premiéra nejméně od začátku pandemie.

Pomoc Portugalsku nabídlo několik evropských států. Německo tam minulý týden vyslalo více než 20 vojenských mediků a zdravotnické vybavení. Vyslat do Portugalska lékaře a zdravotní sestry plánují podle Reuters také Francie a Lucembursko.

První dávku očkování proti covidu-19 v Portugalsku obdrželo 426.000 lidí, přičemž 133.000 dostalo už i druhou. Costa uvedl, že v prvním čtvrtletí Portugalsko obdrží pouze 1,9 milionu dávek vakcíny, což je méně než polovina původně očekávaných dodávek.