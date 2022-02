Portugalsko rozhodlo o zrušení téměř všech proticovidových opatření

Takzvaný covidový pas, který potvrzuje očkování proti covidu-19, nedávné zotavení z této nemoci či negativní test na koronavirus, už nebude v Portugalsku potřeba pro vstup do restaurací, barů, hotelů či na kulturní akce. Nutný ale bude dál pro vstup do nemocnic či pečovatelských domů a také pro cesty do země z ciziny. Novým opatřením se rovněž zruší karanténa pro lidi, kteří byli v kontaktu s osobou pozitivní na koronavirus. Ti, u nichž se prokáže koronavirus, ale musí zůstat v izolaci.

Portugalsko se potýkalo s rekordními denními nárůsty nákaz koronavirem SARS-CoV-2 koncem minulého měsíce. Poslední dva týdny denní přírůstky výrazně klesly až na 20.000 ve středu. Nejvyšší byly koncem ledna, kdy se potvrdilo i téměř 66.000 případů denně.

Tato desetimilionová země je ale na předních světových příčkách v očkování proti covidu-19, které tam má 91 procent obyvatel. Třetí dávku očkování v Portugalsku dostalo už 59 procent lidí.