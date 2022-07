Portugalsko, Španělsko a Itálii trápí požáry, hořelo i u jezera Garda

Podle agentury DPA bojovali italští hasiči do středy s několika požáry na hoře Monte Baldo, která leží blízko Gardského jezera. Požár dostaly pod kontrolu, ale oblast dál monitorují drony, protože vítr vanoucí z jihu, zejména od jezera Garda, by mohl oheň znovu rozdmýchat.

S lesními požáry se v Itálii tento týden potýkali i na Sicílii, Sardinii či v Toskánsku. V jihoitalské Apulii ve čtvrtek evakuovali preventivně turisty z hradu Castel del Monte u města Andria poté, co se nedaleko rozšířil lesní požár.

V Portugalsku, které sužují vedra i lesní požáry také už skoro týden, je nyní stále více než dvacítka ohnisek po celé zemi. S ohněm tam bojuje na 2250 hasičů, uvedla v noci na dnešek agentura Lusa. Několik hasičů skončilo kvůli požárům tento týden v nemocnici. Jednu z nich, v centru Lisabonu, navštívil i prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Novinářům poté řekl, že souhlasí s tím, že by se měly zlepšit pracovní podmínky hasičů i zaměstnanců lesů. Prezident rovněž odpovídal na dotaz, proč nenavštívil postižené oblasti. Uvedl, že to udělal před několika lety a že to způsobilo "více škody než užitku", protože jeho přítomnost s doprovodem jen zdržovala hasiče od práce.

Nynější vlna veder v Portugalsku je výjimečná, už ve středu byly překonány lokální rekordy na 13 stanicích a nejvyšší teplotu (46,3 stupně) ten den naměřili ve městě Lousa v centrální části země. Ve čtvrtek zaznamenali v obci Pinhao na severu země 47 stupňů, což je podle místních médií nejvyšší teplota v historii pro červenec v kontinentálním Portugalsku. Dosavadní portugalský rekord je ze srpna 2003, kdy v obci Amareleja na jihovýchodě země naměřili 47,3 stupně.

S lesními požáry se potýkají také ve Španělsku, kde jsou stále aktivní ohniska mimo jiné v regionech Kastilie-León či Extremadura.