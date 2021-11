Portugalsko znovu zavádí část opatření, budou se vztahovat i na očkované

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Portugalsko, které patří k světovým premiantům co do proočkovanosti, znovu zavádí některá opatření kvůli nárůstu počtu nově nakažených. Všichni cestující, kteří přiletí do země, se budou muset prokázat negativním testem na koronavirem, oznámila dnes vláda. Platí to i pro lidí naočkované proti covidu-19.