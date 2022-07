Poslanec polské vládnoucí strany Jourovou označil za divnou paní posedlou Polskem

"Vyhodit to všechno do povětří, vůbec se tím netrápit, nebrat v potaz," řekl Kaleta ke zprávě, která Varšavě například doporučila, aby zlepšila podmínky pro nezávislost soudnictví nebo pluralitu médií. "Nějaké výmysly divné paní, která je posedlá Polskem. Pro mě je to něco naprosto skandálního a dramatického," řekl poslanec národně-konzervativní strany PiS. Absurdita se podle něho dostala na nejvyšší úroveň. Jourová je eurokomisařkou pro hodnoty a transparentnost, jejím úkolem je kromě jiného prosazovat principy právního státu.

Brusel s vládou vedenou PiS už několik let vede spory kvůli kontroverzním reformám justice, které podle EK soudnictví přivedly pod vliv politiků. Kritizuje například i to, že PiS v posledních letech ovládlo veřejnoprávní média a udělalo z nich svoji hlásnou troubu.

Polsko platí pokuty za to, že se nepodřídilo rozsudku Soudního dvora EU ve věci sporného orgánu trestajícího soudce a státní zástupce. Portál gazeta.pl píše, že podle eurokomisaře pro spravedlnost Didiera Reynderse jde o 300 milionů eur (7,34 miliardy korun). "Pro mě je to nechutné, chce se mi zvracet, když pořád slýchám ty věci o právním státu v Polsku," řekl k tomu poslanec Kaleta.