Poslední místo na kandidátní listině se na Slovensku stalo hitem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Když se v parlamentních volbách na Slovensku v roce 2010 dostal do sněmovny podnikatel Igor Matovič spolu se třemi svými kolegy z konce kandidátky jedné z politických stran, vyvolalo to v zemi pozornost a zavedlo novou tradici. Ze zdánlivě nevolitelného posledního místa kandidátních listin se o poslanecký mandát uchází několik známých osobností i ve volbách do sněmovny, které Slováky čekají tuto sobotu.