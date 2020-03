Potomci diktátora žalují Španělsko. Soud ve Štrasburku bude řešit exhumaci ostatků Franka

V žádném případě se tím neotevře cesta k přemístění Frankových ostatků, informoval dnes deník El Confidencial.

Ostatky generála Franka, který stál v čele Španělska od roku 1939 do své smrti 20. listopadu 1975, byly loni v říjnu po 44 letech exhumovány z památníku v Údolí padlých nedaleko Madridu a přemístěny na hřbitov na madridském předměstí El Pardo, kde je pohřbena i Frankova manželka. O exhumaci rozhodla v červnu 2018 vláda Pedra Sáncheze a pak ji schválil i parlament.

Frankova rodina se exhumaci neúspěšně snažila zabránit u španělských soudů a teď podala stížnost do Štrasburku. Španělský stát viní z porušení evropské úmluvy o ochraně lidských práv, konkrétně z porušení práva na soukromý a rodinný život, porušení zákazu diskriminace a porušení práva na spravedlivý proces.

Frankova rodina si stěžuje na samotnou exhumaci i na to, že vláda ostatky nepohřbila do rodinné hrobky v katedrále Panny Marie Almudenské v Madridu. Vláda toto místo odmítla kvůli obavám, aby se katedrála v centru metropole, hojně navštěvovaná i turisty, nestala místem manifestací oslavujících frankistickou diktaturu. Franco má totiž v zemi stále své příznivce, kteří ho obdivují mimo jiné jako obránce katolické víry proti komunistům či za to, že ušetřil zemi bojů ve druhé světové válce.

Vláda exhumaci provedla proto, že stejně jako řada Španělů považuje za nedůstojné, aby byl Franco pohřben na stejném místě jako téměř 34.000 obětí z obou táborů španělské občanské války. Tu pučem v roce 1936 rozpoutal právě Franco a zemřelo v ní za tři roky na půl milionu lidí.