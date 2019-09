Pozastavená schůze? Kdepak. Britský parlament na protest navštívily desítky poslanců

Do parlamentu se vrátili například labouristický předseda sněmovního výboru pro brexit Hilary Benn, předsedkyně Liberálních demokratů Jo Swinsonová či labouristka Meg Hillierová, která se chce po odcházejícím Johnu Bercowovi stát předsedkyní dolní komory. Poslanci prohlásili, že i když nemohou zasedat a hovořit v plénu, budou v parlamentní práci pokračovat navzdory výluce.

"To, co se děje s naší demokracií, je bezprecedentní. Je dobře, že soud dnes rozhodl, že je to nezákonné," prohlásila Swinsonová. Dodala, že jediným důvodem, proč si Johnson přestávku vynutil, je to, že chce mít volnou ruku k uskutečnění odchodu z Evropské unie bez dohody.

Několik poslanců na twitteru zveřejnilo fotografie, jak sedí v prázdném plenárním sále sněmovny.

Premiérův úřad mezitím vyloučil, že by byl parlament svolán dřív, než rozhodne britský nejvyšší soud.

Někdejší šéf Liberálních demokratů Menzies Campbell v rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC Radio 5 prohlásil, že Johnson by měl odstoupit, pokud nejvyšší soud podpoří verdikt skotského soudu.