Práce na jednotě Německa nekončí, zemi se ale daří dobře, zní z Berlína

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ani 30 let po znovusjednocení Německa není země tam, kde by chtěla být, východu se ale hospodářsky daří a překonává i řadu regionů ve Francii, Polsku či České republice. Dnes to k vládní výroční zprávě o stavu německé jednoty prohlásil vládní zmocněnec pro nové spolkové země Marco Wanderwitz. Za rostoucí problém východu Německa označil pravicový extremismus, který vláda nebrala dostatečně vážně.