Brandner je v Německu znám ostrými výpady proti svým kritikům. Současného ministra zahraničí Heika Maase označil za výsledek příbuzenského křížení a na adresu kancléřky Angely Merkelové poznamenal, že by ji poslal alespoň na 35 let "do basy".

Po říjnovém útoku pravicového radikála na synagogu v Halle se nelichotivě vyjádřil o někdejším členovi vedení Ústřední rady Židů v Německu Michelu Friedmanovi a krátce poté označil udělení německého řádu za zásluhu zpěvákovi Udu Lindenbergovi za jidášský peníz.

Ve výboru prohlásili poslanci ze všech frakcí s výjimkou AfD Brandnerovo předsednictví za neúnosné a vyzvali ho, aby odstoupil, což ale odmítl. Dnes ho proto z funkce odvolali. Pro byli zástupci vládní konzervativní unie CDU/CSU, sociální demokraté z SPD, liberálové z FDP, Zelení a Levice, proti hlasovala AfD.

Předsednický post nyní podle portálu Spiegel online převzal Heribert Hirte z CDU, ačkoli funkce náleží AfD. Strana se ale rozhodla, že zatím nového předsedu nenavrhne. Zatímco ostatní strany Brandnerovo odvolání hodnotí jako následek jeho štvavých komentářů, Brandner se považuje za oběť starých parlamentních stran.