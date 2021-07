Předsedkyně EK odsoudila špehování novinářů

Podle investigativní práce nevládní organizace Forbidden Stories se sídlem v Paříži byli s pomocí spywaru Pegasus sledováni novináři, politici, lidskoprávní aktivisté nebo významní podnikatelé v minimálně deseti zemích včetně Maďarska. Na zjištěních se podílel také český server investigace.cz. Média plánují v následujících dnech zveřejnit identity lidí, kteří byli sledováni. Jsou mezi nimi údajně novináři předních světových médií jako je CNN, El País, The New York Times, Reuters, AFP, AP nebo Financial Times.

Von der Leyenová dnes zdůraznila, že Evropská unie si zakládá na svobodě tisku a médií. Připomněla, že právě svoboda projevu patří k pilířům EU.

Maďarští opoziční zákonodárci vyzvali podle tiskové agentury AP k prošetření obvinění, že maďarská vláda programu zneužila ke sledování lidí. Předseda parlamentního výboru pro národní bezpečnost János Stummer (Hnutí za lepší Maďarsko, Jobbik) řekl, že popsané praktiky nejsou v právním státě přípustné. Upřesnil, že výbor se bude na věc ptát národních bezpečnostních a zpravodajských agentur.

Mezi uniklými daty o sledovaných lidech v Maďarsku jsou telefonní čísla nejméně deseti právníků, jednoho opozičního politika a nejméně pěti novinářů, stejně jako lidí, kteří mohli být sledováni oprávněně v rámci zájmů národní bezpečnosti a kriminálního vyšetřování, uvedl v neděli deník The Guardian. Spyware byl identifikován v telefonech dvou novinářů investigativního média Direkt 36. Jedním ze sledovaných maďarských reportérů byl podle zjištění Forbidden Stories Szabolcs Panyi, který má řadu kontaktů v diplomatických a bezpečnostních kruzích.

Panyi v reakci uvedl, že někteří představitelé vlády premiéra Viktora Orbána vnímají nezávislou žurnalistiku jako nebezpečí pro ně samotné. "Myslím, že je tu rozšířená paranoia a že v našich motivech a sítích hledají mnohem víc, než v nich ve skutečnosti je," citoval ho The Guardian.

Program Pegasus dokáže napadnout telefony s operačními systémy iOS nebo Android, u kterých umožní prohledat e-mailovou a SMS komunikaci, fotografie, nahrávat telefonní hovory nebo potají zapnout kameru a mikrofon. Společnost NSO, která program poskytuje, v prohlášení odmítla "lživá tvrzení" o aktivitě svých klientů. Doplnila však, že prošetří veškerá "věrohodná tvrzení" ohledně zneužití svého softwaru.

Izraelský ministr zdravotnictví a lídr levicové strany Merec Nican Horovic podle agentury Reuters oznámil, že zahraniční prodeje firmy NSO Group probere ve čtvrtek při osobním setkání s ministrem obrany Bennym Gancem, jehož rezort udílí exportům firmy licenci.