"Překvapivé rozhodnutí, Slovensko šokováno." Tisk komentuje verdikt v kauze Kuciak

Po odvolání prokurátora se nejsledovanější soudní kauzou v novodobých dějinách země bude zabývat nejvyšší soud.

"Překvapivé rozhodnutí. Slovensko šokováno. Toto rozhodnutí ve velmi sledovaném případu způsobilo na Slovensku bouři nevole," napsal nejčtenější slovenský list Nový čas k verdiktu, kterým trestní senát osvobodil podnikatele Mariana Kočnera stíhaného z objednávky Kuciakovy vraždy a Alenu Zsuzsovou ze zprostředkování tohoto zločinu. Odsoudil pouze žalovaného vrahova komplice Tomáše Szabóa.

We must respect today’s court ruling in the case of Jan #Kuciak and his fiance Martina and trust that those who ordered the killing will be identified & convicted. That in the end, justice will be served. I wish all the strength to their families. pic.twitter.com/mSFxG6cImG