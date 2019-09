Premiér Pellegrini nepadne, slovenská koalice zablokovala schůzi poslanců

Opozice minulý týden navrhla odvolat premiéra Pellegriniho kvůli tomu, že se nezasadil o odvolání státní tajemnice (náměstkyně) ministerstva spravedlnosti Moniky Jankovské.

Ta byla podle médií v čilém kontaktu s kontroverzním podnikatelem Marianem Kočnerem, obviněným kromě jiného z objednání loňské vraždy novináře Jána Kuciaka. Ona sama už dříve v tomto týdnu ohlásila rezignaci, opakovaně ale popírá, že by s Kočnerem komunikovala.

Koalice má ve slovenském parlamentu těsnou většinu. Její poslanci se v úvodu mimořádné schůze o odvolání premiéra elektronicky nepřihlašovali jako přítomní na jednání, byť řada z nich byla v zasedacím sále sněmovny. Jednání Národní rady o odvolání předsedy vlády tak nemohlo začít.

Z vyjádření Danka i Pellegriniho vyplývá, že koalice přistoupila k obstrukci kvůli tomu, že ve sněmovně nebyli všichni opoziční poslanci, kteří se pod návrh na odvolání premiéra podepsali. "Chci jasně říct, že ani já, ani ministři a ministryně, se nebojí tohoto návrhu. My jsme připraveni. Pokud se někdo podepíše pod svolání schůze a neobtěžuje se přijít do práce, tak je to jeho ostuda," řekl novinářům Pellegrini.

K zahájení schůze se nejprve musí v elektronickém systému sněmovny zaregistrovat více než polovina ze 150 členů sněmovny, což se tentokrát nestalo.

Policie v srpnu Jankovské a několika dalším představitelům slovenské justice, včetně soudců, zajistila mobilní telefony. Podle médií si Jankovská vyměnila s Kočnerem prostřednictvím mobilního telefonu přes tisíc zpráv. Nyní už bývalá politička, která se po rezignaci z postu náměstkyně na ministerstvu spravedlnosti chce vrátit do funkce soudkyně, neupřesnila, zda policii odevzdala jiný přístroj než ten, který používala v minulosti.

Jankovskou do vysoké funkce na ministerstvu spravedlnosti navrhla nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD). Místopředseda Směru-SD Pellegrini nastoupil do čela slovenské vlády po té, co z funkce premiéra loni v březnu odstoupil šéf sociálních demokratů Robert Fico v zájmu řešení politické krize po vraždě Kuciaka a jeho partnerky.