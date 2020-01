Převratné změny v EU? Velká debata odstartuje 9. května

"Neexistuje lepší datum, než je 9. květen," řekla dnes europoslancům Šuicaová. Cílem konference o budoucnosti Evropy by podle ní mělo být obnovení důvěry občanů v EU a posílení demokracie. Podrobné představy o podobě konference EK představí podle Šuicaové příští středu. Eurokomisařka zároveň zdůraznila, že proces musí být otevřený a nikdo by neměl předem stanovovat požadované výsledky.

S návrhem na uspořádání konference o budoucnosti Evropy přišly v listopadu Německo a Francie. Její uspořádání podpořili na svém prosincovém summitu v Bruselu i šéfové států a vlád EU.

Reformní konference by měla trvat nejméně dva roky. Podle představ Evropské komise i europoslanců by se její výsledky měly promítnout do podoby příštích voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat v roce 2024. Debatovat by se v rámci konference mělo mimo jiné o nadnárodních kandidátkách či způsobu volby příštího předsedy EK.

Nadnárodní kandidátní listiny prosazoval už před loňskými volbami neúspěšně francouzský prezident Emmanuel Macron. Výběr předsedy unijní exekutivy z takzvaných spitzenkandidátů, tedy čelných představitelů jednotlivých evropských stran, ztroskotal loni po volbách na odporu premiérů a prezidentů zemí EU.

Europoslanci se hodlají do debaty o budoucnosti EU aktivně zapojit, na plenární schůzi ve Štrasburku dnes ale zdůrazňovali, že by měli hlavní slovo mít občané ze všech koutů evropského bloku. "Je načase, aby občané EU dostali opět příležitost vést zásadní debatu o budoucnosti Evropy, abychom zformovali unii, ve které chceme společně žít," stojí v připravené rezoluci Evropského parlamentu.

Podle české europoslankyně Dity Charanzové (za ANO) by to nejhorší, co by nyní mohla EU udělat, bylo "nedělat nic, pokračovat v zajetých kolejích". Konference by se mělo podle jejích představ zúčastnit co nejvíce občanů EU, především mladých lidí. Od nich by si měli politici vyslechnout, "co bychom měli dělat jinak, lépe". "Tou hnací silou musí být naši občané," dodala místopředsedkyně EP Charanzová.

Český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP09) ČTK řekl, že by Evropská unie teď neměla měnit své základní právní dokumenty, ale měla by se v rámci konference spíše pokusit "nalézt ochotu k tomu se shodnout". Na konci debaty by uvítal například to, kdyby se EU stala akceschopnější ve formování a prosazování svých zahraničněpolitických zájmů.

Devátý květen, kdy by měla konference začít, je Dnem Evropy, neboť v tento den v roce 1950 pronesl francouzský ministr zahraničí Robert Schuman projev o mírové spolupráci v Evropě, jenž stál na počátku evropské integrace.