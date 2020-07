Prezidenta Dudu napálili youtubeři. Předstírali, že volá šéf OSN

Autenticitu nahrávky potvrdila polská prezidentská kancelář.

zdroj: YouTube

Duda v rozhovoru mluvil o situaci kolem koronaviru v Polsku, je podle něho pod kontrolou. Údajný Guterres také prezidentovi řekl, že někdejší polský premiér a bývalý šéf Evropské rady Donald Tusk mu dal žubrówku, kořalku vonící po trávě rostoucí v Bělověžském národním parku.

Rovněž ale uvedl, že se mu Tusk svěřil s obavami, že Duda bude diskriminovat příslušníky sexuálních menšin. "Excelence, já je nediskriminuji, mám obrovskou úctu vůči každému člověku," hájil se Duda, který svoji volební kampaň do značné míry založil na vymezování se vůči stoupencům hnutí za lepší právní postavení leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob. "Nevím, proč si kvůli tomu dělal takové starosti, možná je jedním z nich, " říká se smíchem jeden z ruských vtipálků o Tuskovi. "On mě nemá rád, je mi líto," odpoví na to Duda, kterého ve volbách podporovala vládnoucí národně-konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS). Tusk je členem proevropské Občanské platformy (PO), největšího opozičního uskupení v Polsku.

"Mám vás rád, pane prezidente, hlavně za vaši otevřenost," vzkázal Tusk Dudovi prostřednictvím twitteru.

I do like you, Mr. President. Especially for your openness. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 15, 2020

Domnělý Guterres také připomněl spory Polska s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. "Máme diskusi o historii s panem Putinem, obvinil nás z toho, že jsme vyvolali druhou světovou válku," vyjasní mu Duda. Vztahy Polska a Ruska jsou na bodu mrazu kvůli sporu o roli obou zemí na počátku druhé světové války.

Polské ministerstvo, které má na starosti koordinaci zpravodajských služeb, má podle rozhlasové stanice RMF FM zjistit hlavně to, jak je možné, že se "náhodným lidem podařilo spojit se s prezidentem", a jaké měli autoři nahrávky vlastně záměry. Volajícího prý prověřoval pracovník polského zastoupení při OSN. Podle politiků vládnoucího PiS za tento telefonát může šéf prezidentské kanceláře Krzysztof Szczerski a volají po jeho demisi.

Sám Duda dnes připustil, že během telefonátu mu došlo, že něco není úplně v pořádku. "Generální tajemník nevyslovuje až tak dobře slovo ´žubrówka´, i když hlas byl velmi podobný," napsal na twitteru. António Guterres pochází z Portugalska.

Opoziční politici tvrdí, že případ ukazuje, jak "beznadějný" je ministr odpovědný za koordinaci tajných služeb Mariusz Kamiński. Naopak podle předsedkyně dolní komory parlamentu Elžbiety Witekové z PiS nejde o mimořádnou situaci. Připomněla, že podobné satirické nahrávky vznikly už mnohokrát.

Obětí žertíků ruských komiků Alexeje Stoljarova a Vladimira Kuzněcova se v minulosti stal například severomakedonský premiér Zoran Zaev, bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko i jeho nástupce Volodymyr Zelenskyj nebo současný britský premiér Boris Johnson ještě ve funkci ministra zahraničí. To, jak snadno se jim daří získat spojení s čelnými světovými politiky, budí u mnoha lidí podezření, že Stoljarov s Kuzněcovem spolupracují s ruskými tajnými službami. Oba to však popírají, píší polská média.