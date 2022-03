Prezidenti USA a Finska se dohodli na posílení bezpečnostní spolupráce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Joe Biden a jeho finský protějšek Sauli Niinistö se dohodli, že zahájí proces na posílení bezpečnostní spolupráce mezi svými zeměmi. Dnes to podle agentury Reuters po jejich schůzce sdělil Bílý dům. Obě hlavy států jednaly také o politice otevřených dveří do Severoatlantické aliance. Niinistö už dříve uvedl, že Rusko svými kroky vůči Ukrajině posiluje debatu o možném vstupu Finska do NATO.