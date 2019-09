Čaputová 100 dní ve funkci. Hájí demokracii a dodržuje sliby, hodnotí politolog

V pondělí uplynu 100 dnů od okamžiku, kdy Zuzana Čaputová složila prezidentský slib.

Nyní šestačtyřicetiletá politička v rozhodujícím kole březnových přímých prezidentských voleb porazila místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče, jehož podporovala nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD). V kampani se Čaputová označila za symbol změny a volání po spravedlivém a férovém Slovensku, což po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně žádali účastníci největších demonstrací v zemi od pádu komunismu.

"Čaputová demonstruje oddanost demokracii, a to i v rovině hodnot. U našich partnerů potvrzuje, že Slovensko se nachází na správné straně v pozici loajálního spojence," uvedl Mesežnikov.

V uplynulých měsících Čaputová, která se hlásí k Evropské unii a k Severoatlantické alianci, zavítala kromě jiných také do sousedních států. V Česku přitom vyjádřila pochopení pro ty, kteří demonstrují proti premiérovi a za nezávislost justice. V Budapešti zase hájila liberální demokracii.

Honoured to meet our successful Romani uni students of engineering, natural & social sciences. Yet, efforts to ensure equal opportunities for each child must be reinforced to make such stories common. We need to keep #romainclusion and fighting #antigypsyism also at the EU level. pic.twitter.com/cLs4hvZphj