Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) varovala, že situace pro migranty je nyní v Libyi kvůli pokračujícím bojům v okolí Tripolisu kritická a že počet lidí, kteří se vydávají na nebezpečnou plavbu, rapidně stoupá. Za poslední dva dny úřady na moři mezi Libyí a Itálií objevily celkem devět lodí, které vezly přes 600 migrantů.

